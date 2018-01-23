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Физики научили предметы летать в воздухе с помощью ультразвука

Вчера, 21:19

Физики смогли перемещать в воздухе большие предметы при помощи ультразвука. Проектом занимались научные сотрудники Бристольского университета.

Ранее такое считалось нереальным. По мнению ученых, в недалеком будущем итоги сегодняшнего опыта пригодятся в создании электроники или медицине.

В своей работе физики Бристольского университета стабилизировали тяговой луч, применив акустические воронки, находившиеся по кругу. Далее они изменили направление скручивания вихрей и взяли под свой контроль скорость их перемещения. Потом дистанция между воронками была увеличена, что дало возможность удерживать в воздухе более значительный предмет.

В университете объяснили, что важность открытия в том, что впервые в мире науки удалось управлять передвижением немалых по размерам тел. Процесс левитации поможет перемещать незначительные части полупроводников в воздухе, избегая твердых объектов, которые могут ненароком их повредить.


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