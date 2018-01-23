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Ученые: Разработка новых антибиотиков возможна с помощью ПО

Вчера, 19:52

Ученые за рубежом проводят восстановление технологии производства новых антибиотиков. Для этой цели специалисты разработали специальною компьютерную программу. Новая методика восстановления производства новых видов антибиотиков стала известна ученым из России и США.

Для того, чтобы лекарства не пропадали, а постоянно обновлялись, эксперты разработали специальную компьютерную программу. В основе этого программного обеспечения положена схема работы алгоритма VarQuest. Эта программа проводит постоянный поиск биологически активных компонентов, то есть основных элементов для производства антибиотиков любого вида и спектра действия. Все существующие на данный момент масс-спектры собраны в единую базу, которая и служит полем поиска компонентов.

Благодаря таким новейшим разработкам ученых в мире смогут появляться постоянно новые антибиотики, которые помогут преодолевать тяжелые вирусные заболевания. Это означает, что люди начнут выздоравливать быстрее от простудных инфекций, дающих большие осложнения для организма.


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