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Косметологи посоветовали женщинам, как не лишиться ногтей

Вчера, 19:18

Косметологи предупредили женщин, как не остаться без ногтей. Систематическое наращивание и применение геля способствует хрупкости, ломкости и неправильному их росту.

Как сообщает кандидат медицинских наук дерматовенерологии Наталья Заторская, ногти должны отдыхать от всякого рода покрытий лаком. Это способствует восстановлению ногтевой пластины. По мнению эксперта, опасными могут быть не только химические вещества, покрывающие ногти, но и инструменты для работы с маникюром. Возможно заражение разными грибковыми заболеваниями и другими инфекциями. Чтобы снизить риски, нужно всегда контролировать соблюдение основных правил гигиены в салонах для маникюра. Здесь в обязательном порядке должны использоваться антисептики, стерильные ножницы, пилочки и пр.


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