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Ученые: Предки человека практиковали моногамные отношения

Вчера, 18:52

Древние приматы являлись моногамными. Об этом рассказали эксперты из США.

Научные сотрудники Кентского университета смогли опередить, что нейрохимичесчкие изменения в теле мозга способны производить дофамин и серотонин, что в значительной мере оказали воздействие на развитие моногамных отношений сред предков современного человека. Такие отношения был полезны для племени самец помогал самке достать пищу для детей и защищать ее, конкуренция среди самцов являлась не столь жестокой, что могло устранять внутренние угрозы стаду. Про это говорит репродуктивный успех нынешних обезьян, которые практикуют моногамию в данное время.
Другой эксперимент американских ученых посвящался "техническому" моменту перехода к моногамии. Так, социальной моногамии способствовал изменения в организме приматов. Моногамия может иметь отношение к особенному взаимодействию двух элементов тела, где она "отвечает" за мотивацию, а вторая за реакцию на всевозможные раздражители. В подлинность такой теории свидетельствую опыты при участии обезьян и людей.


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