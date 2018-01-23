Ученые прогнозируют столкновение Млечного Пути с Андромедой

Вчера, 18:20

Ученые сообщили о том, что через некоторое время произойдет столкновение галактик Млечный Путь и Андромеды. В этот момент Солнце превратится в огромное тепловое ядро и сожжет все живое.

Согласно результатам последних наблюдений российских специалистов в сфере астрономии стала известна шокирующая новость. Ученые уверенно говорят о том, что спустя некоторое время галактика Млечный Путь не сможет разминуться с галактикой Андромедой. Ведь постоянно расстояние между ними сокращается. В итоге произойдет огромный удар.

По словам экспертов, до этого окончательного момента осталось 1 миллиард 170 миллионов лет. Именно столько же времени понадобится для полного сближения Земли с Солнцем. Такой контакт даст пагубные последствия. Светило превратится в источник огня и сожжет все живое вокруг своего окружения.