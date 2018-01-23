VistaNews.ru


Ученые прогнозируют столкновение Млечного Пути с Андромедой

Вчера, 18:20

Ученые сообщили о том, что через некоторое время произойдет столкновение галактик Млечный Путь и Андромеды. В этот момент Солнце превратится в огромное тепловое ядро и сожжет все живое.

Согласно результатам последних наблюдений российских специалистов в сфере астрономии стала известна шокирующая новость. Ученые уверенно говорят о том, что спустя некоторое время галактика Млечный Путь не сможет разминуться с галактикой Андромедой. Ведь постоянно расстояние между ними сокращается. В итоге произойдет огромный удар.

По словам экспертов, до этого окончательного момента осталось 1 миллиард 170 миллионов лет. Именно столько же времени понадобится для полного сближения Земли с Солнцем. Такой контакт даст пагубные последствия. Светило превратится в источник огня и сожжет все живое вокруг своего окружения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.