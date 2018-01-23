Китай запустил масштабные опыты по редактированию ДНК

Вчера, 18:00

Китай проводит глобальные опыты по редактированию ДНК людей. Некоторые эксперты давно полагают, что при устранении ошибок в ДНК раковых клеток возможно обратить бессмертные клетки в смертные.

Таким методом решится проблема наличия рака в целом. Вся проблема состояла в том, что раньше подобных методов редактироваия ДНК человека попросту не было. На данный момент известно, что рак образуется в ходе мутации клеток. В случае подобных отклонений, заражённая клетка больше не способна умереть своей смертью, поэтому она делится вечно до тех пор, пока питается. Учёные предполагают, что таким образом можно лечить и другие болезни, например врождённую слепоту. Несмотря на такие открытия, большинство стран запрещают подобные опыты, даже если человек сам соглашается стать объектом эксперимента.