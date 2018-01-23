Учёные обнаружили 7 новых массивных скоплений галактик

Вчера, 17:53

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) информируют об открытии. Команда астрономов нашла семь новых, но далеких скоплений галактик. Известно, что находятся они далеко за пределами Млечного Пути. Определена их степень красных смещений – около z=0,8.

Команда из ученых и астрономов смогла разглядеть на просторах Космоса новые массивные скопления галактик. Такую информацию озвучили в ИКИ РАН.

Согласно данным, исследователи и наблюдатели нашли семь таких объектов. Теперь ученые разбираются с полученными данными. На текущий момент известно, что найденные скопления находятся очень далеко от Земли и расположены за пределами Млечного Пути. Также известно, что степень красных смещений равна индексу z=0,8. Совершить такое открытие помогли сверхмощные телескопы.