Учёные создали материал из наночастиц, который меняет структуру и цвет

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Команда учёных создала материал из наночастиц, который под управлением ДНК, изменяет цвет и структуру. Специалисты Северо-западного университета США выработали необычную систему синтеза новых видов оптических материалов.

При этом использовались наночастицы золота. Посредством нитей ДНК из данных частиц удалось создать двух- и трёхуровневые решётки. Как утверждают авторы, так называемые сверхуровневые решётки можно запрограммировать на уничтожение практически любого цвета из существующего диапазона. После этого для того, чтобы создать решётки, учёные пользовались классическим и новым методами. Они применяли принцип литографии под названием "сверху-вниз", которая используется для сборки компьютерных плат. Здесь же внедрена свежая технология самосборки, которая происходит при управлении ДНК. В результате подобных действий эксперты смогли "раскидать" наночастицы по поверхности. Они могут быть самых разных размеров.