VistaNews.ru


Учёные создали материал из наночастиц, который меняет структуру и цвет

Сегодня, 02:15

Команда учёных создала материал из наночастиц, который под управлением ДНК, изменяет цвет и структуру. Специалисты Северо-западного университета США выработали необычную систему синтеза новых видов оптических материалов.

При этом использовались наночастицы золота. Посредством нитей ДНК из данных частиц удалось создать двух- и трёхуровневые решётки. Как утверждают авторы, так называемые сверхуровневые решётки можно запрограммировать на уничтожение практически любого цвета из существующего диапазона. После этого для того, чтобы создать решётки, учёные пользовались классическим и новым методами. Они применяли принцип литографии под названием "сверху-вниз", которая используется для сборки компьютерных плат. Здесь же внедрена свежая технология самосборки, которая происходит при управлении ДНК. В результате подобных действий эксперты смогли "раскидать" наночастицы по поверхности. Они могут быть самых разных размеров.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.