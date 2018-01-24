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Земля отдаляется: Солнце может взорваться в любой момент

Сегодня, 03:30

Ученые из Национального управления по исследованию космического пространства рассказали, что Земля постепенно отдаляется от Солнца. Также эксперты настояли на том, что Светило может взорваться в любой момент, это спровоцирует смерть всего живого на Земле.

Данные о расстоянии нашей планеты от Солнца были получены в ходе миссии АМС MESSENGER. Ученые определили, что сейчас Земля движется в противоположную сторону от звезды, в будущем наша планета может и вовсе погрузится во тьму. Это станет причиной конца света. Также Армагеддон может спровоцировать взрыв на Солнце, который ожидается учеными в любой момент.

Миссия АМС MESSENGER была предназначено для исследования Меркурия, также она помогла определить расстояние между Солнцем и Землей. Также ученым удалось установить точную скорость, с которой наша планета отдаляется от светила.


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