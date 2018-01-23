Социологи: женщины сильнее мужчин осложняют совместную жизнь

Сегодня, 15:05

Американские ученые-социологи из Калифорнийского университета выяснили, что женщины сильнее мужчин осложняют совместную жизнь. Соответствующее заключение сделано на основе опроса, в котором приняли участие респонденты обоих полов.

В новом социологическом исследовании американских ученых приняли участие 1,1 тысячи респондентов, с соотношением представителей полов 50 на 50. Участники опроса рассказали социологам об опыте проживания с родственниками, друзьями и второй половинкой. Дабы специалисты получили как можно больше информации, респонденты также рассказывали об аналогичном опыте своих знакомых. Как оказалось, из-за чрезмерной эмоциональности и склонности к сильному раздражению, женщины сильнее мужчин осложняют совместную жизнь.

Отметим, 7% участников опроса назвали крайне сложным проживание с другом или любимым человеком женского пола, в то время как для 15% респондентов невыносимой была совместная жизнь с женщинами-родственниками.