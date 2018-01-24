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Тайны миссии СССР на Луну раскрыли спустя 45 лет

Сегодня, 04:30

К 45-летнему юбилею со дня совершения миссии СССР на Луну опубликован отчет о работе «Луны-21» и ровера «Луноход-2». Так, ученые союза доказали, что советская наука может сделать аппарат, отлично работающий на другом космическом теле.

Жители планеты получили открытый доступ к информации, которая долгое время была засекречена и представляла историческую ценность, а также вызывала огромный интерес. Так, к юбилею со дня совершения миссии СССР на Луну было принято решение официально опубликовать тайны ученых.

Одним из достижений советской науки стала аппаратура, которая смогла передать информацию по оптиколазерному каналу в сторону Луны, а совершить обратную связь по радиоканалу. Уточняется, что расстояние между объектами было равно более чем 380 тыс. км. Примечательно, что космонавты смогли провести более пяти сотен успешных сеансов взаимодействия с Землей.


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