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Поднять подростковый возраст предложили ученые

Сегодня, 00:30

Ученые предложили увеличить продолжительность подросткового возраста. Такая необходимость возникла в связи с современными реалиями жизни.

В ходе проведения ряда исследований и анализа современной ситуации, которая сложилась в обществе, ученые пришли к выводу, что подростковый возраст необходимо увеличить до 24 лет. Такая необходимость возникла только в развитых странах.

Статистика говорит о том, что современная молодежь стала дольше учиться и позже вступать в брак и заводить детей. Установленно, что в России средний возраст новобрачных составил 24 года (ранее 19 лет). Такую идею поддержали и медики, которые отметили, что организм в 19 лет еще растет и развивается. А психологи сообщили, что психика становится зрелой только в 22-24 года.

Нужно отметить, что не все поддерживают такую идею. Есть сторонники мнения, что пересмотр законодательства в сторону увеличения подросткового возраста приведет к негативным последствиям. Такие изменения могут привести к сильной инфантилизации современной молодежи.

Напомним, что ранее ученые доказали, что продолжительность юности влияет на старение организма.


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