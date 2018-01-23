Редкие снимки гуманоида в НЛО «просочились» в Сеть

Сегодня, 15:25

В Сети появились редкие кадры НЛО с гуманоидом на борту корабля, которые удалось зафиксировать в Италии. Уфологи назвали снимки самым удивительным доказательством того, что пришельцы существуют.

Автор уникальной книги про НЛО Роберто Пинотти рассказал, что в далеком 1957 году на территории Италии в Франкавилле на Адриатическом побережье, ему удалось первому из людей сфотографировать гуманоидов на борту НЛО. Об этом событии ранее уфологи не сообщали и только в книге, которая выйдет в начале февраля, можно увидеть единственные кадры, которые подтверждают, что НЛО и гуманоиды существуют.

«Книга содержит целый набор случаев НЛО из Италии, но, безусловно, одним из самых необычных инцидентов являются кадры 1957 года», - утверждает Пинотти. Некоторые редкие кадры появились в Сети, они показывают, что внутри НЛО есть панель управления и даже кресла для сидения.