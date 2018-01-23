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В РФ создали первый в мире алюминиевый авиадвигатель

Сегодня, 14:26

Учёные из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали первый в мире полностью алюминиевый двигатель. Известно, что его вес легче обычного на 40-50%, мощность равна 400 лошадиным силам, для работы нужен бензин АИ-95, расходность которого снижена на 15%.

Ученые-инженеры из НГТУ смогли покорить научный мир своим изобретением. Они смогли воссоздать модель авиадвигателя с применением полностью алюминиевых деталей. Также известно, что вследствие, вес агрегата уменьшился примерно в 40-50%. Скорость увеличена до 400 лошадиных сил. Работать двигатель способен на бензине марки АИ-95.

Также удалось сократить расход горючих веществ до 15%.

Информация опубликована пресс-службой НГТУ со ссылкой на профессора кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов Илью Зверкова.


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