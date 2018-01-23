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Муромские исследователи ловят чупокабру на живца

Сегодня, 14:20

Муромские ученые решили заняться поисками чупакабры. Они отправились на ее поиски в леса Владимирской области области.

Жители нескольких деревень владимирской области уже неоднократно жаловались на то, что какое-то неизвестное существо выпивает кровь у домашних животных. Некоторые люди видели нарушителя и сообщили, что оно похоже на черно-серого кенгуру.

Известно, что жертвами чупакабры становятся куры и кролики. Во время приближения неизвестного животного собаки не лают, а забиваются в свои будки. Заняться исследованием сложившейся ситуации решили специалисты «Космопоиска», ученые которой изучают аномальные явления.

На поиски неизвестного животного отправилась целая экспедиция, которая постарается изловить его и провести все необходимые лабораторные исследования для его классификации. Организаторы поисков – Дмитрий Савин и Антон Сбоев заявляют, что срок окончания поисков не установлен, ученые настроены сколько потребуется уделить времени на поимку зверя.

По мнению егеря Владимировского рыболовного клуба, никакой чупакабры не существует, а домашних животных давит черная куница. Специалист сообщает, что в лесах куниц данного вида развелось большое количество, а питания для всех не хватает, вот животные и решились нападать на населенные пункты.

Как известно, случаи нападения чупакабры на домашних животных зафиксированны не только на территории России, но и соседних государств. Пока никому не удалось словить загадочное животное, его описание создано только со слов людей, которые его видели.


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