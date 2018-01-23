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Управление климатом приведёт к глобальной катастрофе

Сегодня, 13:14

Искусственное изменение климата способствует глобальной катастрофе. Учёные США показали модель предположительных последствий продвигаемого человеком управления климатом, которое, как предполагается, сможет в полной мере восстановить равновесие глобального потепления.

Согласно их данных, искусственное понижение температуры на Земле возможно, но это приведёт к засухам Амазонии, а по завершению так и вовсе к катаклизмам. Авторы проекта разворачивают сценарий, в котором с 2020 по 2070 годы на экватор в область стратосферы ворвётся диоксид серы. Он будет распыляться каждый год в количестве пяти миллионов тонн. Это можно сравнить с извержением мощного вулкана. В данном случае общее похолодание составит один градус по Цельсию. Обильные выбросы диоксида серы будут способствовать скорому росту температуры Тихого океана в области течения Эль-Ниньо. В результате этого над джунглями Амазонии настанет продолжительная засуха. Этого будет достаточно для гибели растений и животных.


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