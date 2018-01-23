Ученые создали «невозможный» материал: Вскоре появятся квантовые компьютеры

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Российские ученые при поддержке коллег из Германии занялись непростым делом, касающимся квантовой физики и механизма сверхпроводящих метаматериалов. Экспертам удалось создать неповторимый и «невозможный» материал, который может стать серьезным толчком для создания технологий нового поколения, ранее не существующих в природе.

Специалисты рассказали, что им пришлось провести огромное количество исследований и совершить некоторое количество испытаний, способных подтвердить полученную теорию. Оказалось, что во время перестроения системы обычных кубитов в «зеркальную» происходят невероятные изменения, и такое открытие позволяет сделать новые выводы. Кубиты представляют собой квантовые разряды наименьшей значимости, в котором может храниться информация, и при взаимодействии такие элементы совершают невозможное.

«Зеркальные» кубиты, которые были выведены учеными, в своей системе могут осуществлять процессы с помощью двух способов, и оба из них являются уникальными. При передаче информации по одному из способов электромагнитное излучение микроволновым диапазоном переходит по цепочке от одного пункта к другому. Если переключается другой способ и начинает действовать именно он, то кубит переворачивается на 180 градусов, после чего пропускает информацию через себя. Исследователи подчеркнули, что используя поочередно два режима, можно добиться недостижимых и ранее невозможных результатов.

По словам научных деятелей, в современных компьютерных системах используется только та информация, а также задействуются лишь те технологии, которые являются доступными. В том случае, если в системе «зеркальных» кубитов задействовать большее количество процессов, тогда возникнет возможность создания ранее не существующих квантовых компьютерных систем. Как подчеркнули исследователи, такой материал станет квантовым симулятором, а для научного мира станут доступными новые, пока не достижимые открытия.

Статья с подробным описанием процесса исследований, а также с комментариями российских ученых и их немецких коллег, была опубликована в популярном научном издании Nature Communications. Специалистами отмечено, что для страны такие достижения являются невероятно важными, ведь до настоящего времени эксперты из России не могут похвастаться большим количеством открытий и хороших результатов в научной среде, в отличие от британских и других исследователей.