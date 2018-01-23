Ученые разработали противоядие для токсина широкого действия сколопендры

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Сообщество американских и китайских ученых смогло обезвредить токсин широкого действия, находящийся в яде сколопендры. В качестве антидота специалисты использовали препарат ретигабин.

В ходе многочисленных лабораторных экспериментов в клетку к рыжей китайской сколопендре ученые подсаживали мышь. Членистоногое животное моментально атаковало грызуна, которому оставалось жить максимум полчаса. Исследовав яд сколопендры, специалисты нашли в нем токсин SsTx. Как оказалось, именно этот компонент яда приводит к острой гипертензии, спазмам сосудов и даже смерти жертвы.

В качестве антидота SsTx американские и китайские эксперты подобрали препарат ретигабин. Как итог, токсин широкого действия в яде сколопендры удалось полностью нейтрализовать.