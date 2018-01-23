VistaNews.ru


Ученые разработали противоядие для токсина широкого действия сколопендры

Сегодня, 12:33

Сообщество американских и китайских ученых смогло обезвредить токсин широкого действия, находящийся в яде сколопендры. В качестве антидота специалисты использовали препарат ретигабин.

В ходе многочисленных лабораторных экспериментов в клетку к рыжей китайской сколопендре ученые подсаживали мышь. Членистоногое животное моментально атаковало грызуна, которому оставалось жить максимум полчаса. Исследовав яд сколопендры, специалисты нашли в нем токсин SsTx. Как оказалось, именно этот компонент яда приводит к острой гипертензии, спазмам сосудов и даже смерти жертвы.

В качестве антидота SsTx американские и китайские эксперты подобрали препарат ретигабин. Как итог, токсин широкого действия в яде сколопендры удалось полностью нейтрализовать.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.