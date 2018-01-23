Продолжение жизни и устойчивость иммунитета: Мутация помогла создать новую вакцину от гриппа

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Производство восприимчивых к интерферону штаммов вируса является разновидностью способов разработки противогриппозных препаратов. При чем инфицирование штаммом, как активным препаратом, обязано индуцировать не одну лишь природную интерфероновую реакцию, но и Т-клеточную иммунную, не лимитированными антителами к конкретным вирусным ферментам, которые мутируют в повышенном темпе.

Установлено, что многофункциональный вирусный белок NS1 используется в ингибировании интерферонового итога. Используя это сотрудники американского и китайского университетов соответственно в Калифорнии и Чжэцзян в своих недавних опытах осуществили глубокий мутагенез генов вируса гриппа А, при этом ими были выявлены пару дюжин изменений в иных геномах, притормаживающих распространение заражения в клетках, приспособленных к производству интерферона. В то же время в интерферон-дефицитных клетках подобные изменения не уменьшали темп репликации вируса.

Американские и китайские вирусологи подобрали 6 оптимальных микромутаций, внеся их в геном вируса гриппа А H1N1 подтипа, при чем 3 из них добрались до белка PB2, нужного для записи вирусных генов в клетках, а остальные 3 в белок матрикса M1. К ним прибавили 2 заметных мутации в гене NS1. Данный штамм владел существенной восприимчивостью к интерферону и был назван HIS (hyper-interferon-sensitive).

В проведенных учеными исследованиях на мышах и хорьках штамм HIS не спровоцировал заметных симптомов болезни, рассматриваемых по утрате массы грызунами, хотя порция в двадцать раз была выше смертельной вируса дикого типа. В то же время вакцинация грызунов провоцировала образование в кровяной сыворотке антител к разного рода белкам вируса и антиген-специфических CD8 T-клеток иммунитета.

С целью проверки обширности продуцируемой невосприимчивости к данному препарату у грызунов супротив заражения гриппом, их заблаговременно иммунизировали штаммом HIS, инфицировав несхожими штаммами подтипов H1N1 и H3N2. В результате обнаружилось, что супротив аналогичных штаммов у грызунов формируется вторичный Т-клеточный ответ, повышается живучесть и улучшаются разные лабораторные характеристики в сопоставлении с их, не привитыми сородичами.

Таким образом, внеся в вирус гриппа пару мутаций, ученые разработали довольно восприимчивый к интерферону штамм, в исследованиях с грызунами продуктивно проявивший себя в виде действенной аттенуированной прививки. Вакцинация штаммом побудила у исследуемых грызунов мощный интерфероновый ответ, оградив их от дальнейших заражений как материнской вирусной моделью, так иными вирусными категориями гриппа А.