Ученые раскрыли причину неверности супругов

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Американские ученые провели исследовательскую работу на тему обманов в паре. Как оказалось, на неверность супругов толкают мысли об аналогичном поведении их родителей.

В Штатах около 20% супружеских пар сталкиваются с проблемой неверности одного из партнеров. Обман в паре активно осуждается американским обществом, поэтому местные ученые решили установить его истинные причины. В новом исследовании специалистов приняли участие более 1,2 тысячи добровольцев. На основе опросов, ученые установили интересный факт – неверные супруги чаще всего «ходят налево», если подозревают в измене своих родителей.

Специалисты подчеркивают, родительская измена не влияет напрямую на способность потомка быть верным своему партнеру, однако ее опыт неверности все же может подстрекать людей «сходить налево».