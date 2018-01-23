Реклама Банка России принята американскими уфологами за НЛО

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Американские уфологи рассказали о пришествии инопланетян в России. Как оказалось, они приняли рекламу Банка России за НЛО.

Американские уфологи насмешили весь мир. Дело в том, что они приняли рекламу Банка России, на которой появляется огромный шарообразный объект, за прилет инопланетного корабля. Из-за незнания языка они не смогли правильно понять содержание текста.

Специалисты банка сообщают, что ролик был снят неподалеку Санкт-Петербурга, но американские уфологи решили, что прилет инопланетян состоялся в Сибири. Российские пользователи заметили, что на шаре расположен логотип «Банка России», на что американцы совсем не обратили внимание.

Сообщается, что несмотря на опровержение, которое распространила российская сторона по поводу информации американских уфологов, есть еще люди, которые верят в то, что прилет инопланетян все-таки имел место в России. Действительно, мистицизм, которым пропитан рекламный ролик, мог повергнуть американских уфологов в заблуждение.

Напомним, что в последнее время уфологи сообщают, что инопланетные летательные объекты активизировались вокруг планеты. Некоторые даже предоставляют снимки, на которых запечатлены НЛО. Такие данные полностью опровергают специалисты NASA.