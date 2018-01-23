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Астронавты NASA: Инопланетные вирусы приведут к пришельцам

Сегодня, 11:43

Астронавты NASA утверждают, что планируют в ближайшем будущем заняться поиском инопланетных вирусов, которые присутствуют в открытом космосе. По словам ученых, именно вирусы способны привести человечество к жителям иных планет.

В американском Конгрессе ученые NASA заявили, что разрабатывают совершенно новую тактику, которая поможет не только отследить пришельцев из других планет, но и выйти с ними на связь. По словам астронавтов, они хотят в космосе обнаружить инопланетные вирусы, которые значительно отличаются от земных. Далее последует изучение данный вирусов, что позволит получить больше информации о пришельцах.

Кроме того, ученые говорят о том, что в той местности, где вирусов будет больше всего, можно встретить настоящих гуманоидов. Однако перед этим нужно понимать, как устроены пришельцы и возможно ли найти с ними общий язык.


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