Ученые описали новый вид потенциально обитаемых Вселенных

Сегодня, 10:43

Вселенные обладают особыми характеристиками, а при изменении некоторых параметров в пространствах может зародиться жизнь. Такое открытие сделали ученые из Мичиганского университета (США).

Исследователи из Мичиганского университета после нескольких лет работы по изучению космического пространства описали вселенные, которые не имеют слабое ядерное взаимодействие. В ходе эксперимента они пришли к выводу, что такое взаимодействие не является обязательным требованием для зарождения жизни.

Руководитель исследования, профессор Фред Адамс, сообщил, что ранее ученые были уверенны в том, что особенные характеристики имеют только некоторые виды Вселенных, большинство из которые непригодно для жизни живых существ. Мичиганские же специалисты доказали, что если в таких Вселенных изменить ряд параметров, то появятся Вселенные, у которых будут отличные от принятого значения постоянных. Именно такие изменения и приведут к возникновению обитаемых Вселенных.

Такой процесс может произойти только при помощи нуклеосинтеза, во время которого часть протонов и нейтронов не включается в тяжелые ядра атомов, а участвуют в синтезе элементов. Именно образованный в результате данного процесса углерод и другие необходимые для зарождения жизни вещества способны изменить вселенные.