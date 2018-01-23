Ученые обнаружили общие патологии для всех видов эпилепсии

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Международная группа ученых объединила усилия для проведения масштабного эксперимента по выявлению общих патологий, присущих для разных видов эпилепсии. Таким образом, удалось выявить ряд объединяющих факторов.

В научном сообществе уже несколько десятилетий говорят о постоянном увеличении процентного соотношения людей, страдающих таким неврологическим заболеванием как эпилепсия. Ускоряющиеся ритмы жизни и растущая нагрузка на мозг, обуславливают тенденцию к росту заболеваемости. Ученые до сих пор не могли выработать методы для стопроцентного лечения и предупреждения приступов. Поэтому исследования международной группы вызвали широкий интерес.

После массового эксперимента с участием более двух тысяч добровольцев, ученым удалось выявить характерные и объединяющие признаки болезни. Оказалось, что у всех больных в головном мозге значительно уменьшен объем правой части таламуса и прецентральной извилины. Кроме того, слой серого вещества в коре мозга значительно тоньше, чем у здоровых людей. Таким образом, становится возможным разработка методов диагностики и лечения.