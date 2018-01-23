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«Китайский Гагарин» поделился впечатлениями от первого полета

Сегодня, 10:20

Астронавт из Китая Ян Ливэй, 15 лет назад совершивший полет на орбиту Земли, впервые поделился впечатлениями от исторического достижения. «Китайский Гагарин» признался, что боялся умереть во время взлета ракеты-носителя.

15 октября 2003 года Ян Ливэй стал первым китайским астронавтом, совершившим полет на орбиту Земли. Запуск корабля «Шиньчжоу-5» прошел не совсем гладко – на высоте более 30 километров аппарат начало трясти, из-за чего внутренние органы астронавта оказались под угрозой разрыва. Колебания продолжались 26 секунд, на протяжении которых Ливэй боялся распрощаться с жизнью.

«Я ничего не видел, а мое тело трясло так, что двигаться было совершенно невозможно. Мне казалось, что я вот-вот умру», - приводят слова «китайского Гагарина» СМИ Поднебесной.

В настоящее время Ливэй руководит программами пилотируемых космических полетов КНР. За исторический полет астронавт получил звание генерала Народно-освободительной армии.


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