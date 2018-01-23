Уникальные протезы для сосудов создали ученые Кузбасса

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Президентский грант стал достижением молодых ученых из Кемеровского НИИ кардиологии. Исследователи создали уникальные протезы для сосудов. Общая сумма гранта на троих победителей из Кузбасса составила 600 тыс. рублей.

Фонд поддержки молодых дарований в области биомедицинской науки в 2017 году стал победителем конкурса президентского гранта. На нужды исследователей в Кузбасс отправится 600 тыс. рублей. Эти денежные средства станут стартом для продолжения исследований ученых в области усовершенствования уникальных протезов для сосудов.

Среди победителей значатся имена: Романа Корнелюка, Яны Данильченко, Марии Резвовой. Аналитики отмечают, что разработка молодых ученых претендует на почетное место на алее достижений науки в мире. Теперь призеры планируют углубиться в процесс изучения и испытания своих новинок.