Геологи нашли Мордор на океаническом дне

Вчера, 20:52

Геологи нашли нечто, очень напоминающее Мордор, на океаническом дне рядом с побережьем Австралии. В основе его лежат две зубчатые пики, образованные вулканическими извержениями.

Их длина достигает 34 километров, при ширине в 15. Данное открытие удалось учёным, работающим в Абердинском университете. Найденный на океаническом дне ландшафт напомнил им вымышленную в романе о властелине колец область Мордор.

Геологи создали трёхмерную модель поверхности, которую им удалось обнаружить на дне океана. Для этого они использовали приёмник, способный принимать звуковые волны.

Как сообщили исследователи, подводный Мордор был сформирован множеством океанических лав, извергнутых под водой, примерно, 35 млн лет тому назад.

Также они, в связи с этим, отмечают и дополнительное сходство с сагой Толкина. Там тоже упоминалось наличие вулкана Ородруин. Туда Сэм и Фродо направились для уничтожения кольца двоевластия.

Находка была сделана случайно при поиске возможных новых месторождений нефти вблизи австралийского побережья.

Когда были проанализированы снимки подводного ландшафта, один из них оказался поразительно схожим с тем, что был продемонстрирован во «Властелине конец».

В то же время, открытие поможет специалистом более точно понять, что происходит с вулканическими извержениями, когда они происходят под водой.