Ученые: Стопроцентный сок не влияет на уровень сахара в крови

Вчера, 20:47

Стопроцентный натуральный сок не оказывает никакого влияние на развитие тяжелого заболевания сахарного диабета второго типа, так как особых колебаний уровня сахара напиток не вызывает.

При исследовании было установлено, что при систематическом употреблении любимого многими напитка не происходит изменения уровней глюкозы и инсулина, а это означает, что повышенная опасность развития сахарного диабета второго типа от этого фактора полностью исключена.

Исследование проводилось при употреблении соков различных фруктов. В ходе эксперимента, на основе системного метаанализа, было проведено 18 рандомных контролируемых исследований, в ходе которых определяли уровни глюкозы и инсулина в крови. Таким образом, одна из самых популярных догадок относительно здоровья и питания больных диабетом была опровергнута.

Людям, больным диабетом, необходимо придерживаться как здорового образа жизни, так и правильного питания, и теперь натуральные соки им будут не запрещены, а настоятельно рекомендованы к употреблению. Примечательно, что раньше при составлении рационов питания для больных СД2, диетологи включали туда фрукты, однако соки находились под запретом.

В среднем, в 120 миллилитрах стопроцентного сока содержится количество полезных веществ, равноценное половине килограмма цельных фруктов.