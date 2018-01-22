Спасение 850 млн человек: Ученые создали бумагу-тестер для определения пригодности воды

Вчера, 20:16

В Африке простейшее, безопасное, оперативное и недорогое тестирование проб воды вполне могло б сохранить местным жителям не одну тысячу жизней. Именно такую полоску бумаги схожую с лакмусом изобрели в Великобритании в Университете Бата. Эта полоска, изменяя свой цвет, дает знать не о кислотности воды, а об имеющихся в ней опасных примесях.

Благотворительная организация WaterAid провела исследование, согласно которому около 850 миллионов людей не имеют возможности пользоваться чистой водой. В то же время, употребляя зараженную болезнетворными бактериями или солями тяжелых металлов воду, почти ежеминутно погибает одно дитя. В связи с этим разовое оперативное тестирование воды по цене менее 1,3 доллара вполне могло бы существенно уменьшить количество отравлений.

Своеобразный экспресс-тест – это бумага с нанесенными на ней графитовыми электродами и электропроводящей прослойкой бактерий. Она изменяет свой цвет при попадании на нее воды с наличием токсичных химикатов, гербицидов, тяжелых металлов и иных незаметных невооруженным глазом вредных загрязнений.

По мнению профессор Миреллы Ди Лоренцо, принимавшей участие в разработке, это экспресс-тестирование поможет осуществить революцию в проведении анализа воды непосредственно у самого ее источника. Такая методика тестирования не только экологически чистая, быстрая и проста, но также и не потребует больших затрат. Подобные экспресс-тесты существенно изменят жизнь людей в лучшую сторону, в частности в труднодоступных районах, в которых наиболее простые приборы для проведения тестов являются редкостью. К тому же со слов исследователей, проведя тестирование воды, использованная полоска просто выбрасывается, ибо изготовлена из разлагающихся материалов. Поэтому никакого вреда природе она не принесет.

Аналогично подобными экспресс-тестами смогут воспользоваться жители отдаленных деревень, туристы и спасатели даже развитых стран. Они окажут немалую помощь в определении качества воды, как в обычных жизненных ситуациях, так и в определенных случаях при возникновении ЧС, повлекшей за собой загрязнение резервуаров с водой для питья.

В данное время разработчики британского Университета Бата занимаются интеграцией в полоску для проведения экспресс-теста чипа, передающего результат на электронные приборы. К примеру, на смартфон, что даст возможность узнать о результатах тестов в более обычной форме и обобщить их.

Ученые также обращают внимание, что дефицит воды для питья с ростом числа жителей нашей планеты, к тому же учитывая глобальное потепление, грозящее засухой во многих регионах, приведет лишь к ухудшению ситуации. Поэтому жителям Земли следует привыкать к использованию подобных новаций, так как без новых технологий, удовлетворяющих основные потребности человечества и в первую очередь наиболее бедных стран – не обойтись.