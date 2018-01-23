Учёные: По статусам в соцсетях можно определить психическое состояние человека

Сегодня, 01:30

Учёные из Гарвардского университета выяснили, что по статусам в социальных сетях можно дать полноценную оценку психическому состоянию человеку.

В докладе указывается, что пользователи в «подавленном» состоянии гораздо реже используют выражения и хэштеги вроде «счастье», «фото», «отдых», «пляж» и тому подобные. В их постах преимущественно используются сочетания слов с «нет», «никогда», «смерть». Для доказательства своей теории исследователи разработали 2 модели. Первая разделяла посты депрессивных граждан и здоровых. Далее, вторая модель давала оценку психическому здоровью пользователей. При помощи моделирования эксперты смогли практически идеально установить временные рамки, когда человек впадал в депрессию, и когда выходил из этого состояния.

Параллельно некоторые участники эксперимента становились на учёт к психологам. Как оказалось, посты, статусы и «твиты» определяли состояние человека не хуже медицинских работников.