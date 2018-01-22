Вчера, 18:06

Учёные для оценки экологии Томска использовали волосы горожан. По их состоянию было сделано заключение, что их организмы испытываю недостаток в железе.

Учёные, работающие на химическом факультете в ТГУ, занялись проведением спектрального анализа волос жителей Томска, а также Усть-Каменогорска. Целью исследования была оценка, как на местных жителей влияет окружающая среда.

Итоги работ размещены сайтом вуза. Исходя из предоставленной информации, при этом произошло использование авторской методики, разработанной в ТГУ.

Волосы томичей показали, что в их организмах отмечено существенное превышение уровня таких веществ, как фосфор, кальций, барий, магний и серебро. При этом отмечен явный недостаток железа, меди и никеля.

Как сообщают учёные, именно волосы лучше других отражают то, как на человеческий организм воздействуют повышенные концентрации в атмосфере химических элементов.

Исследование проводилось на волосах граждан Томска в возрасте от 18 и до 70 лет. От корня они срезались на длину в 3 – 4 сантиметра. Именно там накапливается самая важная информация, как их носитель чувствовал себя в течение последних нескольких месяцев.

Недостаток железа связывается с тем, что в питьевой воде Томска этот элемент наличествует в форме, не усваиваемой организмом. В то же время количество серебра в ней превышает допустимые нормы.