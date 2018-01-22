Запуск новой экспедиции на МКС может быть перенесён на неделю

Вчера, 17:45

Запуск новой экспедиции на МКС, которая доставит туда очередной экипаж, может быть перенесён на неделю. В таком случае он состоится 21 марта.

Источники сообщают, в составе очередного экипажа будут Олег Артемьев и его коллеги из США Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел. Ранее предполагалось, что они прибудут на МКС 15 марта. Причина, по которой эта дата может стать отсроченной, не сообщается. Предварительно известно, что полёт состоится 21 марта, но дата может быть скорректирована.

Некоторые связывают возможную отсрочку с тем, что на февраль запланировано испытание стыковки космического грузовика с МКС при использовании самой короткой схемы. Это действие предполагается осуществить на протяжении менее трёх часов.