Ученые выяснили, что стакан сока помогает похудеть

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Группа ученых из США выяснили, что всего один стакан сока в день поможет худеющим людям избавиться от ненавистных килограммов. Об этом передают корреспонденты «ВладТайм».

По словам американских исследователей, которые провели эксперимент на добровольцах, стакан сока помогает снизить избыточный вес. Сообщается, что люди, которые в течение трех месяцев пили стакан сока, избавились от лишнего веса. Более того, диетологи утверждает, что этот метод является безопасным и не может навредить здоровью.

Ученые утверждают, что метод работает только с самодельными овощными соками. Если соки фруктовые или купленные в магазине, то это наоборот может усугубить ситуацию, из-за высокого содержания сахара.