Ученые доказали существование пришельцев: Инопланетяне-вирусы обитают в Солнечной системе

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Астробиологи научно обосновали наличие вирусов не только на других планетах нашей системы, но и на экзопланетах. Речь идет о вирионах - клетках, состоящих из белков и нуклеиновой кислоты. Сами по себе эти вирусные частицы настолько малы, что их сложно разглядеть даже с помощью микроскопа. Зато их количество в Мировом океане так велико, что неудивительно их распространение по всему космосу, например, если использовать для этого метеориты. Вирионы, как и ряд других микроорганизмов, обладают способностью выживать даже в вакууме.

Примечательно, что на космических телах, считающихся уже заселенными, невозможно создать такую обстановку, чтобы воспрепятствовать появлению вирусов, зато положительным свойством этих инфекционных агентов является ускорение эволюции живых существ. Правда, базу биомаркеров нельзя назвать единой, потому что в разных концах космического пространства условия обитания вирусов отличаются.

Пока ученые решают, каким образом было бы удобнее изучать вирусы, обитающие на других планетах. Возможно, непосредственно фиксировать и исследовать их оптимально было бы с помощью электронных микроскопов, но встает вопрос их установки на орбитальные спутники. Между тем, анализ атмосферы Юпитера показал, что газовый гигант, в основном, состоит из гелия и водорода. Наличие кислорода в атмосфере, правда, в довольно небольшом количестве обнаружено у одного из самых «популярных» спутников Юпитера - Европы. «Коллега» Юпитера по габаритам - экзопланета HD209458, находящаяся на расстоянии 154 световых года от Земли, может похвастаться довольно богатой атмосферой, в ней присутствует не только кислород, но и углерод, водород, углекислый газ, натрий, метан и водяной пар.

Ученые изобрели отличный способ изучения атмосферы планет, без необходимости взятия их реальных образцов. Они исследуют свет, который отражается от этих космических тел или проходит сквозь их газовые оболочки. Затем свет раскладывают на составные цвета с помощью призмы и получают соответствующее излучение. Такой метод использовался для изучения планет, которые проходили перед материнской звездой, именно так были изначально открыты многие экзопланеты. Совершенствование оборудования, применяемого астрофизиками, поможет человечеству совершить еще немало интереснейших открытий.