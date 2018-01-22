Учёные в тревоге: затишье на Солнце может повлечь магнитную бурю

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Учёные считают, что затишье на Солнце может повлечь магнитную бурю. Об этом свидетельствует отсутствие пятен на повехности звезды.

В связи с такими процессами последний век нёс собой серьёзные климатические изменения. Но на данный момент неизвестно, что на обратной стороне Солнца, так как эта часть невидима. 15 лет назад при помощи приборов были чётко заметны активные области, которые совершали мощные вспышки. После этого стартовал выброс плазмы. Стоит отметить события 2012 года, когда все были напуганы пророчеством майя. Тогда другая сторона объекта пережила сильнейший катаклизм. В то время выбросы добрались вплоть до орбиты. Земля чудом осталась целой. Всякого рода магнитные бури негативно сказываются и на организме людей. Так, шторм попросту может способствовать летальному исходу. Поэтому при магнитных бурях могут проснуться все вулканы на планете, а это сулит катастрофой.