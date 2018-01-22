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Ученые доказали существование инопланетных вирусов

Сегодня, 14:33

Американские и японские ученые в совместном сотрудничестве установили, что на планетах нашей системы вполне могут обитать вирусы. Одна из версий такого открытия гласит, что вирионы в космосе могли распространиться вследствие падения метеоритов на поверхность не только других планет, но и Земли.

Научные сотрудники Токио и Вашингтона утверждают, что вирусные частицы миниатюрного размера, которые называются вирионы и состоят из белков и нуклеиновой кислоты, могли распространиться методом выхода за пределы атмосфер своих планет и таким образом оказаться на поверхностях других космических тел.
При этом, вирусы показали высокий уровень выживаемости в вакуумных условиях и условиях космической ионизации. Предполагается, что подобные процессы действуют и на экзопланетах. Эксперты уверены, что при отсутствии вирусов на других планетах просто не сможет существовать сложная жизненная форма. Однако на сегодняшний день пока невозможно зарегистрировать наличие вирусов инопланетного рода по причине отсутствия биологических маркеров.


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