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Российские ученые изобрели материал с невозможными свойствами

Сегодня, 13:33

Учение из России в сотрудничестве с немецкими коллегами изобрели материал, который обладает невозможными в природе свойствами.

Научные сотрудники, работающие в НИТУ "МИСиС", изобрели зеркальные "кубиты" и металлический материал, которые являются единственными в своем роде на всей планете. Проектом руководил глава лаборатории университета "Сверхпроводящие метаматериалы" Алексей Устинов.
Новый метматериал представлен для использования как элемент управления в электрических сверхпроводящих схемах. В составе зеркального метматериала является пять симметричных своей оси переходов.
Эксперимент показал, что данное изобретение обладает способностью переключения между двумя режимами, в одном из них находится цепочка кубитов, которая достаточно неплохо проводит электромагнитное излучение через себя и при этом остается квантовым элементом. В другом режиме она способствует повороту сверхпроводящей фазе на 180 градусов и не пропускает волны сквозь себя, оставаясь такой же квантовой системой.
Если усложнить зеркальный кубит, тогда можно достичь предела, который является близким по сложности к современным электронным компьютерам. Предполагается, что подобная система будет использоваться в качестве квантового симулятора.


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