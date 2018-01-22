В Японии зафиксировали признаки инопланетного вторжения

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Жители японского острова Кюсю были в замешательстве, когда в небе обнаружили необычное явление, которое периодически меняло окрас. Фотографии были направлены для исследования местным уфологам.

Журналисты информационного агентства «ВладТайм», ссылаясь на зарубежные источники, проинформировали, что в Японии очевидцы зафиксировали паранормальную активность в небе. Японцы сообщили, что на днях в небе зависло огромное разноцветное облако, которое потом растворилось. Жители были напуганы и попросили помощи у уфологов.

Специалисты по НЛО стали утверждать, что возможно на планету скоро высадится армия инопланетных жителей, о чем и могут говорить зловещие знаки в небе. Однако ученые говорят, что цветное облако образовалось в результате повышенной влажности воздуха.