Учёные подготовили карту возможных землетрясений рядом с Крымским мостом

Сегодня, 13:10

Учёные подготовили карту землетрясений, которые возможны на территориях, соседствующих с Крымским мостом. Необходимые для этого исследования провели специалисты, работающие в Институте физики.

Итогом этих работ стала карта, оценившая сейсмическую опасность в районах, прилегающих к объекту. Сейсмосеть была развёрнута учёными ещё на этапе проектирования моста.

Проведённые ими изыскания были учтены, когда готовились проектные решения по данному масштабному объекту.

Сейсмологами были установлены зоны, в которых, теоретически, могут возникнуть землетрясения, имеющие магнитуду с показателем до 5,5. При этом предполагалось, что их гипоцентры будут располагаться на глубине 10 км.