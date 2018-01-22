"Росмокосмос" представит новый спутник, способный искать полезные ископаемые

Сегодня, 12:08

Представители "Роскосмос" заявили, что на данный момент компания занимается выполнением на заказ спутника, который будет владеть навыками поиска полезных ископаемых. "Кондор-ФКА-М", так назовут спутник, сможет вести наблюдения при любых условиях погоды.

Отмечается, что данный спутник не только станет средством поиска новых мест, в котором присутствуют природные ресурсы, но и станет обеспечением нацбезопасности.

Помимо него, в случае развития российского сообщества спутников радиолокаций, возможен запуск еще трех подобных аппаратов.

Предполагается, что спутники "Кондор-ФКА" запустят уже в следующем и в 2020-м годах. В течение этого года будет проходить ряд мероприятий, направленных на совершенствование спутников. Кстати, в первом квартале 2018 года будет объявлен конкурс на лучшую разработку.

Известно, что данный спутник станет первым в своем роде в российской орбитальной группировке. С помощью него возможно повысить обороноспособность страны и решить народно-хозяйственные проблемы.