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Учёные: Мужчины на Земле могут исчезнуть

Сегодня, 11:34

Учёные пришли к выводу, что на Земле через несколько миллионов лет могут исчезнуть все мужчины. Таков результат исследований английских генетиков.

Специалисты предположили исчезновение к той поре Y-хромосомы, определяющей развитие у мужчин половых органов. В этой хромосоме содержатся гены, которые не являются необходимыми для того, чтобы человек жил.

Это, в частности, такой ген, как SRY. Именно он отвечает за то, чтобы организм развивался по мужскому признаку. Вырождение, по мнению учёных, займёт временной период, приблизительно в 4,5 миллиона лет.

Однако специалисты не исключают и того, что вырождение мужской хромосомы не станет фатальным для сильного пола. Возможно, гену SRY удастся «переехать» в иную хромосому.

Основным недостатком Y-хромосомы является то, что она в человечески клетках содержится в единственном экземпляре и не имеет пары, как другие группы генов.

Поэтому в ней не происходит генетическая рекомбинация, случающаяся в новых поколениях и помогающая ликвидировать мутации, повреждающие гены.


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