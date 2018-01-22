Ученые испытали способ замедления старения

Вчера, 22:15

Группа ученых провела испытания способа замедления старения. В результате «виновником» старения назван белок C/EBPβ-LIP. При его подавлении жизнь грызунов была увеличена. Это достижение касается других животных и людей. Информация о работе презентована в репозитории bioRxiv.

Международные ученые нашли способ побороть старость и продлить жизнь человеку. Речь идет о разработке и испытании новейшего препарата. Так ингибирование, используя рапамицин белкового комплекса mTORC1, дает положительный результат замедления процесса старения у грызунов. Также применение молекул сыворотки помогает продлить жизнь животным. Ранее также было проведено исследование с использованием иных видов особей, однако результат был тот же.

Теперь ученые надеются, что экспериментальное изучение специфического белка C/EBPβ‐LIP поможет решить проблему старения на планете. Полное описание проведенного опыта биологов опубликована в репозитории bioRxiv.