Медики назвали основную причину рака шейки матки

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Опытные специалисты из США назвали основную причину, по которой чаще всего возникает риск заболеть раком шейки матки. Медики назвали несколько советов, которые помогут предотвратить развитие опасной болезни.

Согласно официальной статистике, чаще всего онкологию шейки матки провоцирует вирус папилломы человека, которым ежегодно страдают примерно 79 миллионов американцев. Изначально ВПЧ может проявлять себя в качестве бородавок и папиллом на половых органах. В более запущенных случаях, вирус может распространиться и изменить шейку матки.

Чтобы уберечь себя медики рекомендуют каждой женщине регулярно проходить необходимые осмотры и сдавать анализы, тем более это касается тех людей, у которых обнаружили ВПЧ. Сообщается, что полностью излечиться от вируса невозможно, однако можно уберечься от опасных последствий.