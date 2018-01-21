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В пустыне Аризоны на видео попало огромное 30-метровое НЛО

Вчера, 20:55

Очевидец заснял на видео огромный 30-метровый корабль пришельцев, который завис в небе над пустыней Аризоны.

На кадрах заметно, что в корабле был установлен большой прожектор, который светил во все стороны. Любители фантастики, которых называют уфологи, уже успели заявить, что он является устройством сканирования местности.

                           

Однако комментаторы и люди, которые просмотрели ролик, сходятся во мнении, что это видео является обычным фейком. Они заявляют, что невооружённым глазом виден не очень сложный монтаж, с которым может справиться практически каждый человек, обладающий компьютером.

Люди шутят, что создателем ролика является автор «Звёздных войн» Джордж Лукас.


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