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Учёные рассказали, что может удвоить риск смерти от рака груди

Сегодня, 00:30

Учёные из Швеции после проведения ряда исследований рассказали, что может удвоить риск ранней смерти от рака груди. Причиной стал уровень гетерогенности рецептора эстрогена в организме.

Врачи-онкологи называют гетерогенностью наличие внутри опухоли тех клеток, которые имеют различные свойства.

Эксперты из Каролинского института в Швеции провели ряд исследований. Они решили понаблюдать за 600 пациентами. Добровольцы проходили курс лечения лекарством Тамоксифен, или же проходили системную терапию после оперативного вмешательства.

Результаты исследования показали, что женщины с высокой внутриопухолевой гетерогенностью рецептора эстрогена погибали от рака груди чаще, чем пациентки с низкой гетерогенностью. При этом, их смерть не зависила от того, получают ли они Тамоксифен, или нет.


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