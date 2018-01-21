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В Ярославле врачи пришли к выводу, что туберкулёз стал более опасен

Вчера, 18:50

В Ярославле местные врачи пришли к выводу, что туберкулёз стал в последние годы более опасен. К такому заключению они пришли в ходе последних исследований.

Их результаты показали, жители города стали болеть под воздействием подобной инфекции гораздо реже. В то же время, её мутации стали требовать гораздо более сложного лечения.

Врачебная статистика Ярославля гласит, сейчас больных туберкулёзом насчитывается около 800 человек. У четверти из них отмечается устойчивость болезни к воздействию препаратов.

Данным пациентам врачи подбирают медицинские средства для специального лечения. Заметим, оно стоит в несколько раз дороже обычного средства.

В зоне, которую определяют в качестве «рисковой», как правило, находятся те, кто являются мигрантами, бомжами или заключёнными.

В то же время есть и исключения. Болезнь может поразить и обычного человека, у которого понижен иммунитет.

Врачи недоумевают данному факту, но туберкулёз может проявиться даже у тех, которые испытали сильный стресс.


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