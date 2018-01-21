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В Китае нашли останки ребёнка, который жил в эпоху палеолита

Вчера, 20:17

В середине лета прошлого года археологи нашли в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу останки ребёнка. Позже, изучив находку, специалисты установили, что кости принадлежали 2-летнему малышу, который жил ещё в эпоху палеолита, то есть 11 тыс лет назад.

В 2016 году археологи нашли в районе Гуйань в провинции Гуйчжоу больше 40 пещер. В них находились различные ценные артефакты времён палеолита. Специалисты начали раскопки. Летом 2017 года они обнаружили древнее захоронение с человеческими костями. По словам историков, находка является самой древней могилой, когда-либо найденной в данной местности.

Учёные решили провести ДНК-анализ останков. Результаты показали, что они принадлежали 2-летнему ребёнку, который жил, по оценкам археологов, около 11 тысяч лет назад. Кроме этого, в найденных древних пещерах были эксперты откопали орудия из камней, охотничьи изделия из костей и предметы быта жителей данной территории, которые жили в эпоху неолита и палеолита.

При помощи артефактов исследователи смогут лучше понять историю и устрой древних народов, проживающих в районе Гуйчжоу тысячи лет назад.

Ранее сообщалось, что учёным удалось воссоздать по черепу лицо 9 000-летней девушки.


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