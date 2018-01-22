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Искусственный интеллект поможет в лечении рака и проблемах изменения климата

Сегодня, 01:30

Руководитель известной компании Google Сундар Пичаи сделал заявление, что побороть онкологические заболевания и проблем изменчивого климата сможет искусственный интеллект.

 Как сказал Пичаи, искусственный интеллект "гораздо глубже, чем огонь и вода" и является самой значимой проблемой, которую необходимо решить человечеству в ближайшем будущем. При этом людям не нужно беспокоиться, что данный интеллект лишит их рабочих мест, но данную технологию нужно принять, так как в истории известно множество случаев, когда страны, отказавшиеся от нововведений, не могут достичь успеха в той или иной сфере.
До этого появилась информация, что искусственный интеллект станет самой крупной угрозой для человечества. Об этом заявил Илон Маск. Он призвал государства к жесткой регулировке разработки подобных технологий.


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