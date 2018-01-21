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Ученые рассказали об ошибках поваров на немецком телевидении

Вчера, 17:40

Федеральный институт оценки рисков Германии назвал целый ряд ошибок, присущих ведущим кулинарных шоу на местном телевидении и способных привести к негативным последствиям. Больше всего нареканий у исследователей вызвало банальное пренебрежение правилами гигиены.

Специалисты изучили порядка 100 выпусков подобных передач различных форматов. Выяснилось, что повара в них совершают одни и те же ошибки. По словам авторов исследования, ведущие в процессе приготовления блюда вытирают грязные руки о полотенца для посуды, этими же грязными руками замешивают тесто, солят еду, а также не моют разделочные доски после работы. Подобные нарушения фиксировались в среднем раз в 50 секунд.

Эксперты объясняют, что такая культура поведения массово пропагандируется с экранов телевизоров и приводит к появлению различного рода заболеваний в среде зрительской аудитории. Как утверждают учёные, люди, которые смотрят кулинарные шоу, часто берут за образец то, что видят по ТВ, и в итоге перенимают вредные привычки ведущих.


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