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Спутники заметили громадный НЛО около МКС

Вчера, 22:45

Специалисты пологают, что это может служить намёком на вторжение на нашу планету. Но не все учёные считают, что это именно НЛО.

Некоторые астрономы, в частности Дарк Руфоло, считают, что данный обьект это всего-лишь астероид. Вышеупомянутый научный работник подчёркивает, что надвигается магнитная буря. По этой причине астероиды массово приблизятся к нашей планете. По другим сведениям, данный обьект вполне может быть космическим кораблём. Ещё в начале января учёные Британии говорили о том, что началась первая ступень вторжения, вторая же намечена на февраль текущего года. Тем не менее, эти сообщения не были подтверждены.


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